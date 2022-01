Brest: “La unidad del peronismo es sumamente importante para generar un proyecto alternativo al possismo”

Promediando la entrevista, y ante la consulta sobre si en la comunidad de San Isidro predomina un perfil antiperonista, vicepresidente de la Corporación Puerto Madero respondió que no, y recordó que, “de 1983 a la fecha, a nivel nacional y provincial el peronismo a triunfado en infinidad de elecciones” en el distrito. “Tenemos que seguir trabajando en comunicarles a los vecinos toda la tarea que venimos desarrollando desde el gobierno nacional y provincial en beneficio de la comunidad sanisidrense”, enfatizó.

“Nuestra idea es fortalecer al peronismo de cara al 2023, independientemente que podamos confluir en una lista de unidad o no. Si hay internas deberán ser lo menos conflictivas posible, para que rápidamente podamos superar esa instancia y ponernos a trabajar en un proyecto alternativo de poder al del gobierno municipal del intendente Gustavo Posse, cuya familia gobierna el distrito desde hace más de 35 años”, afirmó Brest.

“Venimos trabajando en función de esa premisa desde que me tocó asumir”, reiteró, y ejemplificó señalando que “en el 2019 intentamos lograr la mayor unidad posible en las elecciones ejecutivas, no pudimos lograrlo y hubo PASO, pero fueron unas primarias sin conflictos, lo que nos permitió a los que perdimos poder acompañar la candidatura a intendente de Federico Gelay”. También hizo hincapié en que “en las últimas elecciones, ese proceso que desde hace muchos años venimos transitando distintos actores del peronismo de San Isidro concluyó en una unidad, con una lista única en la que se expresaron todos los sectores”.