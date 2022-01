7 tips para cocinar tu set de cupcakes

Que se sumerjan los chips de chocolate o las nueces no es lo más buscado. Para evitar esto basta con mezclar en un bol todo lo que quieras añadirle a la masa con 2 cucharadas de harina. Este método nunca falla, porque la harina cubre a los chips de chocolate evitando que se pierdan en el fondo de la masa. Así, tus cupcakes lucirán más profesionales y serán una verdadera tentación.

Para sacarle el centro al cupcake y agregarle un relleno podés usar el descorazonador de manzanas. Sin embargo, no todos cuentan con este utensilio de cocina. Una alternativa es la de obtener cualquier elemento en forma de pequeño embudo que te permita presionar la masa hasta el fondo para extraer la masa y otorgarle un relleno líquido.

Lo bueno de los cupcakes, más allá de su sabor y esponjosidad, es que te permiten crear libremente. En el caso del relleno, siempre es una buena opción sorprender con un centro disruptivo. Si el cupcake es de un color por fuera, podés apelar a un contraste en el centro del mismo para captar la atención inmediata de quienes lo están degustando. No te olvides que la comida entra por los ojos. Una tendencia es la de crear cupcakes con un centro en celeste o rosa que revela el sexo del futuro bebé. En estas fiestas de babyshower todos quedan sorprendidos y emocionados a la vez. Para darle forma a los centros, hornea una torta del color que desees y luego con un cortador dale la forma buscada. Luego, rellena el molde con un 25% del relleno, agrega el centro y completa el relleno hasta el 75% del wrapper.

Un formato de presentación novedoso porque no utiliza los clásicos moldes descartables. La recomendación es usar los conos de vértice plano que ofrecen mejor adaptación sobre el molde de los cupcakes. Si querés sorprender, no dudes de ponerlo en práctica y asegúrate de llenar los conos de helado hasta el 75% de la capacidad.

En este punto tenés que dejar fluir la creatividad. Si no eres hábil con las manualidades, este es el momento perfecto para que lo seas. No hace falta comprar cupcakes con formas predeterminadas para personalizar tus presentaciones. Podés armar tus propios moldes reciclando y configurando a los tradicionales que tenés guardados entre tus accesorios de pastelería. Dejá fluir tu mente y creá nuevas formas para sorprender a tus invitados con cupcakes novedosos. Siempre asegúrate de llenar la cápsula primero hasta los ¾ y luego dale la forma que quieras. Existen todo tipo de formas, aunque las manzanas, corazones o pretzels son las más llamativas.

Tener una tanda de cupcakes completamente diferentes entre sí no es muy bien visto dentro del entorno de la pastelería donde siempre se busca la precisión y la decoración. Por lo tanto, asegúrate de generar un mecanismo de relleno homogéneo para que todos los recipientes cuenten con la misma cantidad. Una cuchara de helados es perfecta para dicha función teniendo en cuenta que muchas mezclas son espesas y no tan líquidas.

Se trata de pequeñas tartas en forma de cúpula y provistas con su propio molde. Si bien suelen ser confundidas con los muffins o magdalenas, los cupcakes tienen algunas características particulares, aunque sutiles para quienes no tienen experiencia en la cocina y están muy lejos de un curso de repostería. Según los historiadores, el origen de estas pequeñas tartas se dio en a fines de 1700 en Estados Unidos y a pesar del paso de los años, los cupcakes siguen siendo una opción infaltable en fiestas, reuniones y eventos. Dos tips para reconocer rápidamente un cupcake sin errores: siempre se decoran y son dulces, a diferencia de los muffins que pueden ser salados y rara vez están decorados. Sin más preámbulos, implementá estos consejos para crear tus propios cupcakes profesionales que serán inolvidables para tus comensales.

Transformarse en un pastelero experto no se da de la noche a la mañana. Se trata de una profesión que requiere de mucha práctica, disciplina y resiliencia para no rendirse ante preparaciones que se pasan de cocción o quedan crudas.