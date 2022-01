Desde mañana, será obligatorio el pase sanitario para viajar en transporte de media y larga distancia en la Provincia

Las empresas prestatarias de estos servicios en la jurisdicción provincial serán las encargadas de controlar el Pase Sanitario en el momento en que los usuarios compren el boleto, el cual es de carácter nominal, impidiendo en caso contrario el ascenso de pasajeros que no cumplan con lo dispuesto y dando lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el decreto-ley 8841/77.

Por su parte, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, resaltó: “En la provincia de Buenos Aires tenemos pase sanitario desde el 21 de diciembre, momento en que vimos como se incrementó considerablemente el número de personas que iniciaron y completaron esquemas”. Señaló además que durante varios días se colocaron “40 mil primeras dosis, algo que no se veía hace meses”.

“El pase sanitario no es una medida restrictiva sino un aliciente más para que la gente se acerque a vacunarse. Cuando termine la pandemia, se terminará el uso de barbijo y el pedido del Pase”, destacó, y completó: “No tenemos la intención de complicarle la vida a nadie. Simplemente son medidas para cuidar a la mayoría, apelando a la responsabilidad individual de cada bonaerense”.

La medida, oficializada hoy a la mañana en el Boletín Oficial, es una ampliación del decreto de diciembre de 2021 que estableció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al anunciar la obligatoriedad de exhibir una credencial que demuestra el ciclo de vacunación completo para asistir a eventos masivos y actividades culturales, religiosas y recreativas.