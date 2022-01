Asimismo, la hipótesis del robo no es la única que se investiga hasta el momento. También se cree que el dueño del local disparó su arma sin querer y que el carnicero intentó separar una discusión. Se sabe que la entrada no fue forzada por lo que se intenta dilucidar si la víctima quedó adentro del local luego del horario laboral.

Los miembros de la comisaría segunda de José C. Paz comprobaron que en el primer piso había un hombre muerto con un disparo en el tórax. Según relató el dueño del comercio, un hombre encapuchado se presentó en el lugar con fines de robo y por eso utilizó su pistola para repeler la situación.

El dueño de un supermercado, de origen chino, mató de un tiro al carnicero de su negocio en José C. Paz tras un confuso episodio en el que lo acusó de haber ingresado con presuntos fines de robo.

José C. Paz: Un supermercadista chino mató a su carnicero paraguayo en un confuso episodio

José C. Paz