Tercera dosis libre para trabajadores de la educación y mayores de 50 años en la Provincia

Por su parte, el intendente Cardozo explicó que “en el municipio estamos teniendo una temporada récord, alcanzando los 2 millones de turistas y superando un 46% más de visitantes respecto de los años anteriores”. “Este es un verano que nunca olvidaremos, en el que los prestadores de servicios están trabajando un 30% más que en 2020, cuando todavía no había llegado la pandemia”, sostuvo. En La Costa, el empleo registrado aumentó un 23% en relación a 2020, al tiempo que desde agosto se abrieron 71 nuevos emprendimientos en rubros como la gastronomía y el entretenimiento.

“Frente a la pandemia, la Provincia ha realizado un trabajo inmenso de acompañamiento y revinculación, invirtiendo para sumar un cuerpo de docentes que ayuden a recuperar los aprendizajes perdidos”, sostuvo Sileoni, y añadió: “Para nosotros no hay chicas y chicos que estén perdidos, en la Provincia tenemos la obligación ética y la voluntad política de ir a buscarlos uno por uno”.

“Así como esta temporada histórica es posible gracias a la preparación y el avance de la campaña de vacunación, estamos planificando también el ciclo lectivo 2022, y queremos tener una vuelta al colegio cuidada”, aseguró Kicillof, al tiempo que valoró “el esfuerzo que han hecho las y los docentes para ir a buscar casa por casa a quienes habían perdido el vínculo, demostrando que en la Provincia no vamos a dejar a nadie atrás”.