Se gestionaron 163 escrituras para familias de Moreno

Para acceder a este beneficio el inmueble a escriturar debe ser vivienda única y de ocupación permanente, su valuación fiscal no debe superar los 1 millón 731 mil pesos o si es un terreno que sea igual ó menor a 855 mil 800 pesos, y el trámite debe ser declarado de interés social.

This site is protected by wp-copyrightpro.com