San Isidro implementa programas y capacitaciones para potenciar a emprendedores locales

Finalmente, anunciaron una innovadora propuesta de alfabetización mediante “Glifing”, un método de entrenamiento de la lectura, que mejora la velocidad y la compresión de texto en poco tiempo, a través de la tecnología. Está destinada a niños y jóvenes que no están escolarizados o que abandonaron la escuela.

This site is protected by wp-copyrightpro.com