Roban 68 mil dólares de la casa de Nordelta del ex arquero de la sección, Pablo Cavallero

El episodio, que se conoció hoy, se registró el pasado lunes 17 en el departamento del ex futbolista Cavallero, de 47 años, ubicado en el barrio “Islas del canal”, de la localidad de Rincón de Milberg.

El ex arquero de la selección argentina y actual manager del club Vélez Sarsfield, Pablo Cavallero, sufrió el robo de 68 mil dólares, de un reloj Rolex y de las llaves de un automóvil de alta gama por parte de dos hombres que ingresaron cuando él no estaba a su vivienda de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, y por el hecho fueron detenidos un vigilador del lugar y su empleada doméstica, mientras que se busca a otros dos sospechosos.

