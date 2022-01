AySA continúa desarrollando su plan maestro e inicia el 2022 con nuevas obras de agua y cloacas en zona norte

Además, AySA continúa en el acondicionamiento de las instalaciones en los últimos municipios que incorporó a su concesión. Actualmente se está trabajando en la adecuación y puesta en valor de la planta de tratamiento en el centro de José C. Paz, que permitirá la expansión del servicio de saneamiento cloacal dentro de este municipio que actualmente tiene muy poco porcentaje de cobertura. De la misma manera, en el partido de San Miguel, se está llevando adelante la renovación de redes de agua en la localidad de Muñiz para mejorar el servicio ofrecido a los usuarios y usuarias que ya cuentan con el mismo.

