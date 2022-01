Ghi: “No vamos a bajar los brazos hasta que el último pibe y piba retome la escuela, porque para eso estamos”

Sobre el tema, el titular de la cartera de Educación agregó que el presidente le encomendó “que todos los chicos deben tener un lugar en la escuela, los que no estaban antes y los que se nos fueron en la pandemia”.

Durante su exposición, el presidente recordó la historia del Espacio Mansión Seré: “Este predio fue un lugar trágico en la historia nacional, donde muchos argentinos padecieron la privación de su libertad, la tortura y seguramente algunos perdieron la vida en ese tiempo ingrato de la Argentina. Es muy lindo ver que se ha preservado como espacio de la Memoria para que no olvidemos lo que pasó, y que se haya reconstruido como un lugar de esperanza y de futuro”.

La campaña nacional contra el coronavirus “Nos vacunamos para ir a la escuela” está destinada a estudiantes de escuela primaria y secundaria, sus familias, docentes y no docentes de todos los niveles. El objetivo es iniciar las clases con la mayor cantidad de la comunidad educativa inoculada. Antes del acto, las autoridades recorrieron un punto de inscripción para la beca Progresar y una posta de vacunación ubicada en el polideportivo municipal.

También estuvieron presentes el ex intendente y presidente de Acumar, Martín Sabbatella; la diputada nacional por el Frente de Todos, Mónica Macha; y la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado.