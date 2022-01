Bestias le roban a una anciana y la golpean salvajemente en Villa Maipú

Una jubilada de 70 años fue brutalmente golpeada y asaltada por al menos 3 delincuentes que irrumpieron en su casa y le llevaron el poco dinero que tenía, en un hecho ocurrido en la localidad bonaerense de Villa Maipú, en el partido de San Martín.

Fuentes policiales informaron que todo ocurrió el sábado, pasada la medianoche, en una vivienda situada en la calle Ituzaingó al 1700, cuando los asaltantes ingresaron armados al lugar por la ventana de atrás -habrían serruchado las rejas- mientras la mujer, identificada como Olga Quinteros, dormía.

“No estoy bien, estoy con miedo, pero quiero que se difunda. No puedo abrir un ojo, estoy renga. Tengo la cara hinchada, las rodillas también, llena de moretones”, sostuvo la mujer en declaraciones a Radio Rivadavia.

Respecto a la identidad de los sujetos, detalló: “Hay una cámara del Municipio que los tomó cuando llegaban y cuando se iban”.

Los ladrones la despertaron arrastrándola de los pelos y golpeándola con la culata de una pistola en la cabeza y en el rostro.

En ese aspecto, la víctima no pudo ponerse los anteojos, por lo que los ladrones actuaron a cara descubierta, pero ella no pudo verlos bien como para identificarlos. Le exigían plata y finalmente se llevaron dinero en efectivo y una pistola calibre 32.

La mujer relató que eran “3 hombres, 2 menores de entre 13 y 15 años y un hombre de 40”, este último fue el que la agredió salvajemente y le pegó con un arma.

“El hombre grande me pegó con el arma y con el revés de la mano. Después me arrastró por los pelos el chiquito. Tengo mucho miedo, es posible que venda mi casa y me vaya”, sostuvo la jubilada, que fue trasladada por ambulancia al Hospital Belgrano donde permaneció en observación a raíz de los golpes sufridos.

La mujer, quien vive en esa casa desde hace 58 años, denunció que en la zona “brilla por su ausencia la policía, nunca pasa un patrullero”.

“Es una experiencia espantosa. Esto pasa solamente en San Martín, a los jubilados y a los pensionados, todos los días. A mí me dejaron viva y la puedo contar”, sostuvo la víctima.

Asimismo, agregó: “Yo tendría que tener un policía en la puerta. Anoche vinieron un ratito y me llevaron al hospital. Cuando volví, ya no había ninguno. Me fui como a la una y media en ambulancia, y cuando volví ya no había nadie, ni un policía. Necesito una consigna policial, pero me dijeron que no hay”.

La víctima contó que tiene “2 hijas y 4 nietos”, al tiempo que añadió: “Estuvieron conmigo y me acompañaron ese día. Y ayer estuvo mi nieta, pero hoy se tiene que ir a trabajar y quedo sola. Necesito un policía”.

“Me llevaron media jubilación, todo el aguinaldo que estaba guardando para arreglar la casa. Me pedían plata y yo les dije que no tenía, hasta que encontraron. Pero mientras tanto me agarraban de los pelos”, relató.

La hipótesis de la mujer es que los ladrones “tenían mal un dato”, y por eso “hasta rompieron el ropero para buscar plata”.

Intervinieron en el hecho efectivos de la comisaría sexta de Villa Maipú.