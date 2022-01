Julio Zamora monitoreó el avance de obras de asfalto en el barrio La Bota de Benavídez

Zamora también detalló otras obras que avanzarán en el 2022 como mejoramiento de la infraestructura en polideportivos; dos microestadios en Don Torcuato y Benavídez; una pista de atletismo en el Polideportivo Sarmiento; el Hospital Municipal de Alta Complejidad; el ensanchamiento de la ex Ruta 197; el asfaltado entre los puentes de El Talar y General Pacheco; y la remodelación completa de la Ruta 9.

