• 2 – 4 – 15 – 29 – 33 – 37 – 39 – 45 – 46 – 47 – 49 – 53 – 59 – 61 – 62 – 64 – 70 – 80 – 86 – 88 – 93 – 95 – 96 – 97 • 102 – 105 – 114 – 118 – 123 – 124 – 126 – 129 – 143 – 154 – 160 – 166 – 179 – 180 – 181 – 185 – 193 • 203 – 205 – 218 – 228 F – 248 C • 236 – 244 – 269 – 284 – 288 – 291 – 295 • 302 – 303 – 306 – 311 – 312 – 313 – 315 – 318 – 320 – 325 – 328 – 329 – 333 – 338 – 350 – 351 – 355 – 378 – 382 – 390 – 395 • 406 – 407 – 422 – 437 – 440 – 441 – 443 – 443 – 461 – 462 – 463 – 464 • 500 – 501 – 501 – 501 – 501 – 502 – 502 – 503 – 503 – 504 – 506 A – 509 – 511 – 518 – 520 – 522 – 524 – 527 – 541 – 543 – 544 – 549 – 561 – 562 • 620 – 621 – 622 – 628 – 630 – 634 • 707 – 721 – 740 • 910 – 911 – 912 – 914 – 915

Desde ayer, no circulan varias líneas de colectivos por la noche