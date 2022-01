Postes eléctricos y árboles caídos en varias localidades tras la tormenta de esta tarde

Muchas arboles y ramas también cayeron, algunos sobre techos de viviendas, en especial, en la zona del ex distrito de General Sarmiento -San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz-, sin que hasta el momento se reporten heridos.

“Cable caído de Edenor en Tegucigalpa entre Austria y Gorriti, de Sol y Verde en José C. Paz. Necesitamos ayuda porque la empresa no responde a la emergencia”, cuenta Herminio, vecino afectado por las consecuencias de los vientos que trajo el frente de tormenta que aún afecta a la región y que tendrá continuidad en el día de mañana.

José C. Paz