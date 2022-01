Noe Correa visitó la Plaza José Hernández, en Villa de Mayo

“Es un placer y sentimos un gran orgullo cuando vemos tanto avance. Antes del 2015 no existían las plazas en Malvinas Argentinas y poder dignificar a través de ellas para el disfrute de la familia, para que hagan deporte y disfruten de la cultura, es un gran orgullo”, aseguró la jefa comunal malvinense.

