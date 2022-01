Avanza la institucionalización de clubes en Morón

En la misma línea, Chibán agregó: “Quiero destacar que no es la primera vez que venimos a Morón. Venimos haciendo un gran trabajo con las autoridades locales y con la gente de entidades, y obviamente con Lucas, entonces eso nos da la posibilidad de ir viendo el proceso y como van evolucionando cada uno de los clubes”.

Sobre la jornada, el alcalde aseguró: “Es un momento muy importante para la vida institucional de las organizaciones de barrios, de clubes y de sociedades de fomento. Muchas veces lo que nosotros advertimos es que hay muchas actividades, vitalidad, inserción social, chicos y chicas que pasan largas horas en estás instituciones y que después no se corresponde con el soporte jurídico, administrativo. A su vez, esto impide acceder a múltiples beneficios, ya sea tarifas especiales en materia de servicios o subsidios”.