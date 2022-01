San Isidro abre su agenda de espectáculos gratuitos con Bourbon Sweethearts

Este trío femenino que va del swing y el calypso, al blues y el jazz con sello propio y referencias de músicas populares de la primera mitad del siglo pasado, se presentará este sábado 22 de enero, a las 20, en la Plaza Castiglia de Don Bosco y Garibaldi.

En verano, el Municipio de San Isidro ofrece una agenda de actividades con acceso gratuito y al aire libre, que se desarrollará del sábado 22 de enero al domingo 20 de marzo.

Para darle comienzo a este ciclo, mañana a las 20, en la Plaza Castiglia de Don Bosco y Garibaldi, San Isidro, se presentará Bourbon Sweethearts, un trío femenino que va del swing y el calypso, al blues y el jazz con sello propio y referencias de músicas populares de la primera mitad del siglo XX.

Este grupo conformado por Mel Muñiz, en voz, guitarra tenor y ukelele; Cecilia Bosso, en voz y contrabajo; y Agustina Ferro, en voz y trombón, se destaca por sus arreglos vocales conocido como close harmony, sus melodías de scat vocal y orquestación particular. Entre sus influencias están The Andrews Sisters, The Boswell Sisters, Billie Holiday y The Mills Brothers, entre otros.

En caso de lluvia durante el sábado, el espectáculo pasará al día domingo. Para ver el cronograma completo de actividades culturales que ofrece la Comuna, se puede ingresar en el siguiente link.