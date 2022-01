Detuvieron en San Miguel a una banda de enfermeros que vendía certificados de vacunaciones truchos

Asimismo, se dispuso el allanamiento del vacunatorio ubicado en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento de la calle Roca, pero no se pudo encontrar allí ningún elemento de utilidad para la causa.

Posteriormente, se procedió a allanar las viviendas de los imputados, ubicadas en José C. Paz, donde se secuestraron jeringas, ampollas y recetarios. Además, también se aprehendió a una enfermera de 34 años.