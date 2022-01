Vicente López brinda información sobre el nuevo protocolo por coronavirus

En caso de ser contacto estrecho con síntomas, los menores de 60 años sin factores de riesgo no tienen necesidad de hisoparse, ya que se considera caso positivo por criterio clínico y epidemiológico, y deberán aislarse de acuerdo a su esquema de vacunación.

Con esquema de vacunación completo, no hay necesidad de aislarse ni hisoparse, se deberá mantener cuidados estrictos -tapabocas, distancia de 2 metros y ventilación de ambientes- y evitar concurrir a eventos sociales o masivos.

Con respecto al protocolo de aislamiento, en caso de ser contacto estrecho con un caso confirmado y no presentar síntomas, se procede dependiendo de cada situación.