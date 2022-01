Escobar: Más de 1400 consultas en su primer mes de funcionamiento del Centro de Atención Primaria “Juana Azurduy”

Ubicado en Las Azucenas y Los Perales, tiene una superficie de 350 metros cuadrados y fue construido con fondos municipales. Asimismo, presenta 200 metros cuadrados destinados al ingreso de ambulancia y los distintos accesos, y el proyecto también incluyó la construcción de una casa médica para albergar al personal de guardia y de la nueva base del SAME.

