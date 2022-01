Tigre: Comenzaron las obras de repavimentación sobre la Ruta 197, en la zona de El Talar

Comenzaron las obras de repavimentación sobre la Ruta 197. La primera etapa de trabajos consistirá en la reparación del puente El Talar y la construcción de su carpeta asfáltica. Además se hará el hormigonado de calzada de la calle Hipólito Yrigoyen desde avenida Constituyentes -ex Ruta 9- hasta el puente de El Talar. Luego, las obras se extenderán en distintas etapas.

La primera etapa comprende desde la avenida Constituyentes -ex Ruta 9- hasta el puente de El Talar. La circulación se verá afectada durante aproximadamente 90 días. El Municipio informa cómo serán los desvíos para vehículos y transporte liviano de pasajeros.