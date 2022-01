Posse presentó el proyecto para crear nuevos espacios públicos en los terrenos cedidos por el Jockey Club

A raíz de esta situación, el Municipio y el Jockey Club llegaron a un acuerdo para la cesión de terrenos del hipódromo por 25 años con una prórroga por 25 más. Son unos 13 mil 700 metros cuadrados de un sector sobre la avenida de la Unidad Nacional, entre Santa Fe y Fleming; y otro de 3400 metros cuadrados en Márquez esquina Carman, en los que no estará permitido edificar ni construir ningún comercio.

