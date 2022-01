Agredieron a un médico del hospital Thompson y una enfermera quiso hacer justicia con un cuchillo

Afortunadamente la situación no pasó a mayores gracias a la intervención de otros pacientes, vigilancia y personal hospitalario, mientras que la Policía de la provincia de Buenos Aires brilló por su ausencia en todo momento.

“Durante la pandemia, el sistema de salud provincial pudo dar respuesta y arbitrar los medios para que a nadie le falte asistencia”, dijo el gobernador Axel Kicillof, lo que a la luz de los hechos no parece ser verdad. Las imágenes que se viralizaron en las redes sucedieron en San Martín, pero se vienen repitiendo en todo el país. Los profesionales de la salud son agredidos sistemáticamente a raíz de las demoras en la atención.