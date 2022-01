La MP3F quiere a Alonso como presidente

En ese marco, la figura de Horacio Alonso pareciera no tener mayores reparos para en el futuro próximo ser el presidente del peronismo de 3 de Febrero.

Mientras tanto las actuales autoridades de dicho ente no se han manifestado, quizás manteniendo una quietud que ha sido característica a lo largo de mucho tiempo. Tampoco ninguna otra agrupación ha dado muestras de postular a alguien o querer ser parte de la competencia, hasta el momento.