Personal policial se encuentra investigando los sucesos, pero por el momento no hay rastro de los malvivientes .

El hecho tuvo lugar este miércoles cerca de las 15, en un consultorio odontológico de José C. Paz. En el video se puede ver cuando los ladrones entran y comienzan a atemorizar a los presentes. En un primer momento, logran escapar dos pacientes que aguardaban en unos asientos en el patio.

Tres delincuentes ingresaron al consultorio odontológico Mundodent de la calle Altube al 5000, en José C. Paz, con fines de robo. Varios pacientes que esperaban en el lugar lograron escapar, entre ellos un nene de 5 años en compañía de su perro. Las imágenes quedaron grabadas por una cámara de seguridad. Por el momento, todos los ladrones siguen prófugos.

Niño escapa cuando tres lacras roban consultorio en José C. Paz

José C. Paz