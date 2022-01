Morón realizó la primera entrega del año de créditos Casa Propia y viviendas Procrear

En ese sentido, agregó: “Hoy compartimos la satisfacción que supone la realización de este derecho. Fruto del esfuerzo no solo crece la familia, sino que se desarrolla el entorno, la ciudad, el barrio y el territorio. Eso es lo que necesitamos aquí en Morón”.

Al culminar la entrega, que se realizó en el Salón Mariano Moreno del palacio municipal, el jefe comunal, Lucas Ghi, sostuvo: “Seguimos avanzando con la garantía de la vivienda y el derecho a poder acceder a la casa propia en distintas modalidades, que es el sueño de tantos vecinos y vecinas de nuestro distrito. Para eso hace falta decisión política. El presidente asignó recursos para que no sea una quimera acceder a ese derecho, sino que efectivamente sea una realidad que se concreta día a día”.