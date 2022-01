Agentes federales de la División Búsqueda de Prófugos detuvieron a Mariano Mera Alba, hijo del ex ministro del Interior durante la presidencia de Carlos Menem, Julio Mera Figueroa. El detenido tenía orden de captura nacional e internacional por “Secuestro coactivo y robo en poblado y en banda”, a requerimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 58 de la Ciudad de Buenos Aires.

Policía Federal detuvo al hijo del ex ministro Julio Mera Figueroa