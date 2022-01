Sujarchuk, Insaurralde y Ramil recorrieron la obra de construcción de la Escuela “Carlos Fuentealba”, en Garín

“Un orgullo recibir a Martín y hacerlo en el marco de esta obra tan importante para los escobarenses en general y los garinenses en particular. Lo decía Ariel, la verdad que fueron muchas luchas. Se trata de invertir en educación, no solo decir que te importa, sino realmente invertir en obras concretas y reales. Y esta obra, muy pronto, será una realidad”, manifestó Ramil.

“Felicito a Ariel por el trabajo que viene haciendo estos años como intendente, le ha dado a Escobar un crecimiento exponencial. A veces personalizar en la política es feo, pero hay un Escobar antes de Ariel y un Escobar después de Ariel. Este es un gran esfuerzo no solamente de él, sino de Beto Ramil y de todo el equipo de trabajo y la comunidad educativa, que han dado una lucha enorme para que se pueda retomar una obra que tiene que ver con infraestructura y con un derecho fundamental para nuestros chicos y chicas”, afirmó Insaurralde.