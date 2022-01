Valenzuela, Yeza y Molina compartieron miradas sobre el futuro de la Provincia

No es la primera vez que los dirigentes trabajan en conjunto para potenciar la relación entre los municipios, además de intercambiar sus experiencias de gestión, como el trabajo de Yeza en una ciudad turística o Martiniano como uno de los referentes del partido que trabaja junto a los vecinos en Quilmes.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se reunió con el diputado provincial Martiniano Molina, también ex jefe comunal de Quilmes; y Martin Yeza, alcalde anfitrión del encuentro en Pinamar. Conversaron sobre el futuro de la provincia de Buenos Aires y pusieron en común sus miradas sobre las principales necesidades de los bonaerenses.