Su padrastro golpeaba a su madre y ella reaccionó: La niña apuñaló al hombre

Cuando la nena hirió al hombre, éste se subió a su auto, un Chevrolet Classic gris plata y se dirigió a un sanatorio privado donde actualmente trabaja una de sus hermanas. Este centro de salud, ubicado en la esquina de Las Magnolias y el kilómetro 50 del ramal Pilar de la autopista Panamericana, no contaba con la complejidad requerida por la gravedad de las heridas y el hombre fue trasladado a otra clínica en San Isidro.

This site is protected by wp-copyrightpro.com