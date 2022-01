Massa, en la presentación de Trenes Seguros: “Cuando invertimos en seguridad, invertimos en la vida de los argentinos”

“Trenes Seguros” implica la incorporación de móviles de control y prevención que recorren las trazas de las diferentes líneas del área metropolitana y los trenes del interior del país, lo que se complementa con la creación de cinco Centros de Monitoreo que se encontrarán en las estaciones de Retiro (línea Mitre), Retiro (línea San Martín), Once, Constitución y Laferrere.

Además, Massa afirmó que “apostar al ferrocarril es apostar a estar conectados, y la Argentina necesita conectarse más, en las redes de tecnología, pero también en las infraestructuras. No hay país federal sin desarrollo de las infraestructuras ferroviarias, ni buenos servicios de trenes seguros”.

Y continuó: “La enorme diferencia que representa usar la tecnología para cuidar la vida de los argentinos. No hay nada más valioso que la vida. Cuando invertimos en seguridad, invertimos en la vida de los argentinos. Cuando invertimos en prevención, invertimos en cuidar lo más preciado que tiene cada uno de nuestros ciudadanos”.