Cómo funciona “Tigre Sirve”, la plataforma de gestión que utilizan miles de vecinos y vecinas

El sistema de información y servicios al vecino “Tigre Sirve” continúa garantizando la participación activa de la comunidad. La plataforma atiende consultas, inquietudes y/o reclamos de las y los vecinos para que sean derivadas al área correspondiente de la gestión local. Además brinda la posibilidad de realizar el seguimiento de cada caso en particular.

This site is protected by wp-copyrightpro.com