Dosis de refuerzo libre para personal de seguridad y personas gestantes o en periodo de lactancia en la Provincia

Por su parte, el intendente Fernández resaltó la jornada de trabajo junto a representantes de sectores productivos locales “en la que quedó claro el esfuerzo que ha hecho la Provincia para alcanzar esta temporada de verano”. “Estamos sumamente felices por cosechar los frutos de este trabajo que no fue una casualidad, sino que es producto de la articulación entre Nación, Provincia y municipios para que todos podamos estar disfrutando de esta temporada”, agregó.

En ese sentido, Kicillof destacó que “hemos hecho un esfuerzo muy grande para sostener la temporada desde el plano sanitario, fortaleciendo la capacidad de atención y, sobre todo, promoviendo la vacunación”. “Es muy importante que todos estén inmunizados, ya que los datos arrojan que los no vacunados tienen 36 veces más posibilidades de cursar la enfermedad de forma grave”, señaló.

La vacunación para estos grupos podrá realizarse sin turno en cualquier vacunatorio de la Provincia y, en el caso de las personas gestantes y quienes se encuentran amamantando, no se requerirá que la información esté actualizada en los registros de la plataforma VacunatePBA. Desde diciembre la aplicación libre de la tercera dosis ya está disponible para mayores de 60 años y mayores de 50 que hayan recibido las vacunas de Sinopharm; inmunocomprometidos que hayan sido inoculados con el segundo componente hace al menos un mes; y personal de salud.