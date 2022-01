El gobierno continúa trabajando en el Plan de Modernización del Transporte previsto para este año

Guerrera advirtió que “incluso gobernadores que le pidieron a sus legisladores no votar esta ley de leyes, hoy son los que están reclamando esta previsibilidad que nosotros con un trabajo serio y responsable estamos haciendo con todas las áreas”.

Por su parte, Guerrera dijo: “Con el jefe de Gabinete supervisamos el presupuesto que estaba planteado en el dictamen de comisión del ministerio de Transporte y fuimos desglosando cada una de sus áreas, no solamente la obra pública que es importantísima para la reactivación económica y para el desarrollo de la logística y el transporte, sino también el rubro subsidios que es algo que preocupa muchísimo a los gobernadores del interior pero también a toda el área metropolitana”.