Soledad Martínez, Jorge Macri y Diego Santilli compartieron actividades con adultos mayores

A su vez, Santilli añadió: “Felicito a Jorge y a Soledad porque este centro es un lugar único, hay muchos polideportivos en diferentes lugares de nuestro país, pero no con esta calidad y esta dedicación a los vecinos de la tercera edad. Son los ejemplos sanos que hay que llevar a los diferentes lugares de nuestra provincia y de nuestro país”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com