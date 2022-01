Tensión por la continuidad del camporista Martín Rodríguez en el PAMI

Desde el entorno Rodríguez afirman que se trata de una operación mediática y que no peligra su continuidad.

Al igual que Volnovich, Rodríguez también integra la agrupación que lidera Máximo Kirchner y fue presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham. Está enfrentado con el ex intendente de ese distrito Juan Zabaleta, actual ministro de Desarrollo Social y hombre de confianza del presidente Alberto Fernández.

Quien no correría la misma suerte sería Martín Rodríguez, segundo de Volnovich, quien fue grabado junto a ella en sus vacaciones. Desde el entorno del presidente Alberto Fernández aseguran que no molestó la imagen, sino enterarse de la relación entre ambos de esa manera. Asimismo, considerarían incompatible el noviazgo con la función que ambos desempeñan.

Luego de su llegada a Buenos Aires, la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, retomó sus funciones y, según los trascendidos, no peligra su continuidad al frente del organismo tras el escándalo que generó su imagen en un bar de Holbox, en Cancún, México.

Tras el escándalo del viaje a Cancún junto a la titular del organismo, Luana Volnovich, desde el gobierno amenazan con destituirlo. Desde el entorno del ex presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham aseguran que sigue.