San Fernando ya recicló más de veinte toneladas de “Botellas de amor” con plásticos de un solo uso

Al respecto, el director del Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales del Municipio, Gabriel Tato, explicó: “Es un programa que impulsó el intendente Juan Andreotti para reunir y tratar de forma inteligente a los plásticos de un solo uso que abundan en nuestra vida cotidiana y no son reciclables por su baja densidad, como envoltorios de golosinas, de alimentos, palitos de chupetín, bolsas de plástico; un sinfín de materiales altamente contaminantes que al no recibir ningún tratamiento llegan a los cauces de ríos, el mar y la tierra”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com