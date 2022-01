Pelea de tránsito en Morón terminó en tragedia: El motociclista huyó, chocó contra un árbol y murió

El automovilista, que persiguió a la moto, denunció la Policía que el motoquero estaba en estado de ebriedad. Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción 2, que seguramente archivará la misma dado que se trata de un accidente vial y no de algún tipo de delito.

