Actividades gratuitas de verano para toda la familia en San Isidro

El sábado 5 de marzo, a las 16, la cita joven por excelencia es Parador Konex en San Isidro, que desembarcará en el Centro Municipal de Exposiciones, ubicado en Del Barco Centenera y el río, San Isidro, con una propuesta a puro arte, un pintoresco patio para comer rico, espacios pensados especialmente para niños y niñas, y música en vivo. Subirán al escenario “La Real Academia”, banda ganadora del premio “San Isidro te escucha” en el 2021; y “Silvestre y La Naranja”. Para el cierre, el espectáculo contará con la cantante y compositora Zoe Gotusso, que en 2021 fue nominada a los Latin Grammy en las categorías “Mejor nuevo artista” y “Mejor canción pop/rock”. Si el tiempo no lo permite, se traslada al domingo.

