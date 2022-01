Vecinos de San Martín denuncian que el aire se vuelve irrespirable por una planta textil

“No podemos dormir por el humo (…). A veces a la madrugada no se puede ni respirar”, exclama la mujer sobre la empresa dedicada a la tejeduría, tintorería y estampería ubicada en el barrio Villa Monteagudo.

“Es una vergüenza, la chimenea intoxica a todos”, dice Estela, que si bien vive a metros del lugar, no es vecina de la cuadra, no obstante, recibe las emanaciones de una de las tantas torres industriales.