San Fernando alerta y brinda recomendaciones por sudestada y tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por sudestada con una crecida estimada del río de 3 metros durante la medianoche del martes, lluvias intensas y ráfagas de viento para los próximos días en la zona norte de la Provincia. Debido a este pronóstico, el Municipio de San Fernando ofrece recomendaciones y dispondrá de un operativo de Defensa Civil para asistir a los vecinos.

Ante la alerta amarilla emitida en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional que informa un pronóstico extendido con una importante crecida del Río de la Plata en la madrugada del martes, abundante caída de agua en cortos períodos y fuertes ráfaga viento, se recomienda a todos los vecinos no depositar residuos en la vía pública, ya que esto podría producir inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.

También no colocar tendederos, macetas ni sillas de plástico a la intemperie y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas provocando su caída y poner en riesgo a terceros.

Además, se recomienda no conectar artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua; y no arrojar botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros. Para la prevención de accidentes en la vía pública, se aconseja no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables.

Asimismo, a los conductores de vehículos en particular, se les aconseja usar siempre cinturón de seguridad y extremar las precauciones al circular, dado que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales. Circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.