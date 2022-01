Andreotti visitó la renovación de las escuelas Primaria 38 y Secundaria 17

“Además, en materia educativa junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, estamos realizando a nuevo un Jardín Maternal en el barrio de Villa Jardín, así que este es un verano donde estamos haciendo un esfuerzo muy grande entre todos los vecinos, a los que agradezco porque sin ellos nosotros no podríamos llevar adelante estas obras que en definitiva vuelven para los más chicos, que es donde tenemos que invertir. Sabemos que la mejor manera de transitar el camino de la educación, es teniendo establecimientos dignos para todos nuestros chicos y chicas”, concluyó.

Durante la recorrida de las obras de las escuelas Primaria 38 y Secundaria 17, que funcionan en el mismo establecimiento, el intendente Juan Andreotti expresó: “Año tras año invertimos para mejorar la calidad y la infraestructura escolar mediante el Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales. Este 2022 invertiremos más de 600 millones de pesos para renovar y hacer a nuevo 7 establecimientos educativos, la Primaria 38 y Secundaria 17; la Técnica 2, una escuela emblemática de San Fernando; la Técnica 1 de Islas, una escuela donde más vecinos y vecinas asisten en nuestro querido Delta; los jardines 922 y 927; y estamos haciendo otro jardín nuevo para entregar a la Provincia en el barrio Villa Jardín, donde no había establecimientos de ese tipo. Esto realmente nos ayuda a seguir mejorando cada uno de los establecimientos”.

