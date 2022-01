Ola de calor: Problemas en casi todas las líneas de trenes y un hombre fallecido

Un vecino de la localidad de Merlo, de unos 60 años, murió ayer de un infarto a bordo de una formación del Tren Sarmiento a la altura de la estación Haedo. A los pasajeros descompensados en las distintas líneas de transportes públicos metropolitanos se le suman problemas técnicos producto del intenso calor que nos agobia desde hace cinco días.

“Intentamos reanimarlo con una mujer y no pudimos, fue la peor experiencia de mi vida”, relató en redes una usuaria del tren que asistió a Daniel Montalvo, quien falleció ayer a bordo de la formación. “Estaban los gendarmes, policías y los de prevención alterados, hicieron lo mejor que pudieron pero no estaban capacitados”, agregó la mujer, y reclamó que la estación de Haedo no contaba con un dispositivo desfibrilador.

Otros episodios consecuencia del intenso calor se dieron en la red ferroviaria durante las últimas horas, algunos con afectación en la salud de los pasajeros, y otros, en el servicio, como un principio de incendio registrado en una formación del Tren Urquiza, o la dilatación de las vías del Ferrocarril Belgrano Norte, lo que provocó un descarrilamiento en la estación Vicealmirante Montes, de Tigre. Por la situación, los trenes corren con demoras, ya que no pueden superar velocidades máxima de 60 kilómetros por hora.