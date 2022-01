Así trabaja San Isidro para prevenir la violencia de género

Marcelo Longhi, ex rugbier y vecino.

En relación a los objetivos para este año, Carolina Cricenti adelantó que seguirán reforzando lo preventivo. Buscarán armar un espacio abierto con familiares y amigos de víctimas de distintos tipos de violencia. “El violento corta redes, nosotros las volvemos a armar para que la víctima no se sienta sola”, resumió.

Uno de los aspectos que más preocupa es el psicológico. “La salida no es fácil, la víctima debe comprender que estuvo inmersa en un ciclo de violencia. Por eso, tratamos de reconstruir su red familiar y social para que no haya una regresión”, explicó Cricenti.

Ese aumento de denuncias, la funcionaria afirmó que se vincula a casos de violencia psicológica. “Los golpes, zamarreos, empujones no son los únicos indicadores de un vínculo agresivo. Violencia también puede tomar forma de palabra con descalificaciones o insultos”, señaló. También contó que hay un grupo multidisciplinario que acompaña y asesora a la víctima, ya sea en sus derechos, las medidas que pueden solicitar, dónde realizar la denuncia y cómo hacer un régimen de alimentos.