“El sistema eléctrico está recibiendo picos de demanda que tienen que ver con la reactivación industrial”, dijo Cerruti

Al ser consultada sobre la inversión de las empresas que proveen de la energía eléctrica, dijo: “Nosotros insistimos en tratar de desacoplar los temas que tienen que ver con los cortes de luz o inversiones de las empresas, con aumento de tarifas. No están relacionados unos con los otros, y si no, hubiéramos tenido inversión de las empresas durante el gobierno de Mauricio Macri, que les otorgó un aumento de casi el 3000 por ciento”.

“El gobierno reconoce la solidaridad social de esas empresas que van a disminuir sus consumos de energía, durante los días de hoy y mañana para hacer frente, entre todos y todas, a esta situación que es particular y excepcional”, detalló.