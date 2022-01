Por su parte, Katopodis se refirió a la importancia de las obras inauguradas: “Este tipo de obras mejoran la movilidad y la seguridad vial. Un paso bajo nivel en una ciudad, en cualquier localidad, transforma y cambia la vida cotidiana de la gente y eso es empleo, y eso es trabajo, y es la decisión de un gobierno que tiene muy en claro que la obra pública no se negocia”.

En ese sentido, Manzur destacó el impulso de los planes de obras públicas por parte del gobierno nacional: “Las obras públicas no se detienen. Son más de 3500 a lo largo y ancho de toda la Argentina. Esto habla a las claras de una gestión muy eficiente que se está llevando adelante y que tiene que ver con mejorar la calidad de vida a las y los argentinos”.

“Las obras públicas no se detienen”, aseguró Manzur al recorrer tareas de pavimentación en Almirante Brown