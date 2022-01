La Municipalidad plantó 2 mil árboles autóctonos de la ecorregión en distintos puntos de Escobar

Para definir las zonas de plantación, el Municipio consultó a especialistas en urbanismo y paisajismo de manera de distribuir los ejemplares estratégicamente. Así, se plantaron árboles de azota caballos, acacia cafe, acacia mansa, celtis tata, sen de campo, fumo bravo, sauce criollo, ceibo y guarán amarillo en Belén de Escobar, en el corredor aeróbico Sarmiento, General Güemes y colectora este, Plaza Juana Azurduy, Plaza El Candil, Paraná de las Palmas, Plaza Japón y en el Recreo Ex Combatientes de Malvinas.

