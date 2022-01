Juan Andreotti inauguró nuevos espacios deportivos para Yoga, Crossfit, Indoor y más en el Polideportivo 1

“Estamos muy contentos por inaugurar una infraestructura cada vez más importante. El proyecto deportivo del Municipio se va incrementando a través de los años, y ver a tantos vecinos disfrutar un espacio confortable es buenísimo, e indica que para el Municipio el deporte es una inversión, no un gasto, y eso se ve reflejado en nuestras colonias, las actividades deportivas y el progreso durante estos años del deporte en el distrito, con casi el 50 por ciento de la población disfrutando de actividades en un polideportivo, Centros Culturales, el Parque Náutico o los parques nuevos. Eso es importantísimo”, resumió el secretario Traverso.

This site is protected by wp-copyrightpro.com