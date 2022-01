Marcelo Longhi, ex rugbier y vecino.

Si bien los ‘escruchantes’ lograron ingresar a la vivienda y revolverla en busca de objetos de valor, no se percataron que el propietario tenía una cámara hogareña para observar a sus perros. Así, cuando el dueño ingresó al sistema para controlar a sus mascotas, se sorprendió al ver a los delincuentes preparando el botín para llevárselo.

Por lo que se conoce de la banda, realizaba inteligencia y verificaba que los moradores no se encontraran en la propiedad. Además buscaban casas de la zona norte con acceso o vía de escape rápido.

El lunes pasado, en el barrio de Munro, partido de Vicente López, 4 delincuentes ingresaron a una casa mientras el dueño no estaba, en una modalidad de robo conocida como ‘escruche’. Fue en una vivienda ubicada en la calle Rosetti al 2800, a pocas cuadras de la Panamericana.

Cae una banda de ‘escruchantes’ inexpertos: No se percataron que los estaban filmando y los detuvieron