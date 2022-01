Cinco consejos para recorrer caminos turísticos en parques nacionales

Finalmente, aunque resulte obvio, resaltamos la importancia de cuidar el lugar. Se trata de ser respetuoso con el espacio y con todas las especies que lo habitan. Hay que evitar incendios y arrojar basura en lugares que no son para eso.

No hay dudas de que pasar la noche en un lugar como estas reservas naturales será una experiencia inolvidable. Si contamos con nuestro propio medio de transporte gracias a un servicio de rent a car, este equipaje no será ningún problema.

No todos los parques nacionales lo permiten, y los que lo hacen no lo permiten en toda su superficie, pero en muchos se puede acampar. Por lo que será una gran idea contar con lo necesario, por lo menos una carpa y bolsa de dormir.

Derivado de lo dicho antes sobre las caminatas, es esencial contar con ropa cómoda para los diferentes recorridos. Ya sea que estemos en la Quebrada del Condorito o en los Glaciares, por mencionar solo algunos, lo importante es no sentir el peso de la geografía.

Aunque muchos de los parques nacionales se recorren en caminatas, es muy importante contar con movilidad propia para llegar ya que no todos están cerca de las ciudades. El alquiler de autos es sencillo y nos facilitará mucho las cosas.

Se trata de lugares conservados de manera especial para que los ecosistemas que allí existen puedan mantenerse intactos. Por eso, es muy importante tener ciertas precauciones para disfrutar y no alterar la vida de los lugares.